В ООН отказались комментировать слова Меркель по Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления о Минских соглашениях, которые ранее сделали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления своей армии.
С этими словами согласился Олланд. Также экс-канцлер говорила, что вряд ли страны НАТО сделали бы столько для Украины тогда, сколько они делают сейчас.
«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», - ответил Дюжаррик на просьбу прокомментировать эти высказывания.
При этом он добавил, что сегодня ООН сосредоточена на том, чтобы положить конец этому конфликту.
Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что высказывания Меркель о Минских соглашениях стали для него неожиданными и разочаровывающими. По его мнению, слова экс-канцлера только подтверждают то, что Россия приняла правильное решение, начав спецоперацию на Украине.