В ООН отказались комментировать слова Меркель по Украине

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Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления своей армии.

С этими словами согласился Олланд. Также экс-канцлер говорила, что вряд ли страны НАТО сделали бы столько для Украины тогда, сколько они делают сейчас.

«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», - ответил Дюжаррик на просьбу прокомментировать эти высказывания.

При этом он добавил, что сегодня ООН сосредоточена на том, чтобы положить конец этому конфликту.