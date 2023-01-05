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21 минуту назад

Новый глава МИД Китая заявил о важности развития отношений с США

RT на русскомиещё 3

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган в статье для The Washington Post заявил о важности дальнейшего развития отношений с США.

Новый глава МИД Китая заявил о важности развития отношений с США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В дальнейшем развитие отношений Китая и США будет оставаться важной задачей для меня на моём новом посту», — заявил он.

Цинь Ган, до этого занимавший пост посла Китая в Вашингтоне, заявил, что покидает США с ещё большим убеждением в том, что дверь для отношений между двумя странами остаётся открытой.

1 января госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с новым главой МИД Китая Цинь Ганом.

30 декабря китайского посла в США Цинь Гана назначили на пост главы МИД КНР.

В мире,Цинь Ган,Энтони Блинкен,
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