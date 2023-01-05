Новый глава МИД Китая заявил о важности развития отношений с США

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган в статье для The Washington Post заявил о важности дальнейшего развития отношений с США .

«В дальнейшем развитие отношений Китая и США будет оставаться важной задачей для меня на моём новом посту», — заявил он.

Цинь Ган, до этого занимавший пост посла Китая в Вашингтоне, заявил, что покидает США с ещё большим убеждением в том, что дверь для отношений между двумя странами остаётся открытой.