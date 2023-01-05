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9 минут назад

Fox: «соседская фраза» Байдена поставила пользователей Twitter в тупик

Слово и Делоиещё 1

Пользователи социальной сети Twitter оказались в тупике после соседской фразы президента США Джо Байдена. Об этом рассказал телеканал Fox News.

Странная фраза Байдена поставила пользователей сети в тупик
Фото: ТАССТАСС

Байден во время поездки в Кентукки заявил, что лучшие дни США впереди. Он добавил, что «они не позади». По словам американского лидера, он никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив страны.

«Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не "заплатка на наших джинсах". Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — добавил президент США.

Публицист издания National Review Клод Томпсон переспросил, что сказал Байден. Журналист газеты Townhall Кевин МакМахон пошутил, что старый сосед американского лидера действительно сказал это.

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