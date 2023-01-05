Странная фраза Байдена поставила пользователей сети в тупик

Пользователи социальной сети Twitter оказались в тупике после соседской фразы президента США Джо Байдена. Об этом рассказал телеканал Fox News.
Байден во время поездки в Кентукки заявил, что лучшие дни США впереди. Он добавил, что «они не позади». По словам американского лидера, он никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив страны.
«Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не "заплатка на наших джинсах". Если мы делаем то, что хотим и должны делать», — добавил президент США.
Публицист издания National Review Клод Томпсон переспросил, что сказал Байден. Журналист газеты Townhall Кевин МакМахон пошутил, что старый сосед американского лидера действительно сказал это.