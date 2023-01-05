В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
13 минут назад

США передумали восстанавливать ядерную сделку с Ираном

Елена Прошина

США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки. Теперь прежде всего их интересует противодействие военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Такое заявление сделал официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.

США передумали восстанавливать ядерную сделку с Ираном
Фото: ТАССТАСС

Западные страны уверены, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые армия РФ использует в боях на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал все подобные заявления необоснованными.

Нед Прайс на брифинге для СМИ заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) уже несколько месяцев отсутствует в повестке Вашингтона. Теперь США намерены приложить все усилия, чтобы поддержать права граждан Ирана и противостоять сотрудничеству между Россией и Ираном в сфере безопасности, подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ядерная сделка с Ираном не состоится, однако официальное объявление так и не было сделано. Правительство США формально продолжают участвовать в переговорах для восстановления договоренностей, которые до этого отказался выполнять президент Дональд Трамп.

В мире,Нед Прайс,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители