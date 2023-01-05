США передумали восстанавливать ядерную сделку с Ираном

США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки. Теперь прежде всего их интересует противодействие военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Такое заявление сделал официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.

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Западные страны уверены, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые армия РФ использует в боях на Украине. Москва и Тегеран опровергают эти обвинения. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал все подобные заявления необоснованными.

Нед Прайс на брифинге для СМИ заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) уже несколько месяцев отсутствует в повестке Вашингтона. Теперь США намерены приложить все усилия, чтобы поддержать права граждан Ирана и противостоять сотрудничеству между Россией и Ираном в сфере безопасности, подчеркнул он.