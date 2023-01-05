Норвегия конфисковала у россиянина миллионы долларов «преступных доходов»

«Суд, как и прокуратура, пришел к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений. Растет проблема того, что доходы от преступлений, совершенных в одной стране, отмываются и получаются в другой стране», — говорится в материале Управления.