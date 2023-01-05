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17 минут назад

Норвегия конфисковала у россиянина семь миллионов долларов «преступных доходов»

Lenta.ruиещё 2

Окружной суд Вестфолда, Норвегия, конфисковал 72 миллиона норвежских крон (более семи миллионов долларов) у гражданина России. Об этом сообщает Управление по расследованию экономических и экологических преступлений европейской страны.

Норвегия конфисковала у россиянина миллионы долларов «преступных доходов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд не стал верить в версию, что эти деньги предназначались для оплаты услуг российских юристов. Уточняется, что деньги принадлежат россиянину, который проживает в России. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве. Средства изъяли у третьего лица, который проживает в Норвегии.

«Суд, как и прокуратура, пришел к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений. Растет проблема того, что доходы от преступлений, совершенных в одной стране, отмываются и получаются в другой стране», — говорится в материале Управления.

Ранее Германия допустила отправку замороженных активов России на восстановление Украины, если ее союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным. После этого Эстония решила начать процедуру передачи замороженных активов России Украине.

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