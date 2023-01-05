ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин объявил о готовности создать условия для решения украинского кризиса. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине», — сказал он.

Мин отметил, что ШОС уделяла пристальное внимание конфликту на Украине. Кроме того, организация поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они «двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами», заявил он.