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20 минут назад

ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса

Lenta.ru

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин объявил о готовности создать условия для решения украинского кризиса. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине», — сказал он.

Мин отметил, что ШОС уделяла пристальное внимание конфликту на Украине. Кроме того, организация поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они «двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами», заявил он.

Ранее китайская газета Global Times отреагировала на претензии стран Запада по поводу союза с Россией в рамках ШОС. Издание отметило, что на фоне конфликта на Украине некоторые западные СМИ восприняли организацию как создание «антизападного фронта». В ответ на это журналисты привели китайскую пословицу: «не у воробья спрашивай, как орел летает».

В мире,Мин Чжан,ШОС,
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