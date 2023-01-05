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16 минут назад

Экс-глава внешней разведки Франции попался на соучастии в вымогательстве

Елена Прошина

Бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Бернар Бажоле обвиняется в «посягательстве на личную свободу» и «соучастии в вымогательстве». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Monde.

Экс-глава внешней разведки Франции попался на соучастии в вымогательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, Бажоле, возглавлявший спецслужбу с 2013 по 2017 год, одобрил вымогательство денежных средств у бизнесмена Алена Дюмениля. В марте 2016 года Дюмениль намеревался вылететь в Женеву, однако сотрудники пограничной полиции попросили его пройти с ними в участок и предъявить документы для проверки. Два агента DGSE заявили, что Дюмениль перед отбытием обязан выплатить долг в €15 млн. Бизнесмен рассказал, что агенты угрожали ему и его семье, но он все равно отказался от сотрудничества и подал жалобу.

Le Monde утверждает, что долг связан с тайной казной, пополняемой DGSE за счет инвестиций со времен Первой мировой войны. В начале 21 века спецслужба в связи с неудачным вложением в компанию EK Finances лишилась около €23 млн. Для компенсации убытков сотрудники DGSE заключили с Дюменилем договор: он обязался выкупить акции через обмен активов его компании Francesco Smalto Holding. Фигуранты дела на заседании суда заявили, что бизнесмен вместо обеспечения прибыли объявил о банкротстве.

Бернар Бажоле при этом признал, что шокирован подобным развитием событий. Он подчеркнул, что Дюмениль «украл государственные средства», поэтому считает организованную слежку за ним оправданной. В прочих действиях в отношении предпринимателя он не сознался.

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