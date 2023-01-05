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12 минут назад

Французы взбесились из-за решения Макрона поставить Киеву бронемашины AMX-10RC

Ura.Ru

Читатели французской газеты Le Point крайне негативно отнеслись к решению президента Франции Эмманюэля Макрона поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. На страницах издания они с критикой обрушились на своего лидера.

Французы взбесились из-за решения Макрона о помощи Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов <…> на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов», — выразил свое недовольство в комментариях к соответствующей статье пользователь Par ORDRE PUBLIC.

Другой читатель обвинил Макрона во лжи, сказав, что французский лидер уже на протяжении семи лет только и занимается тем, что врет своим согражданам.

«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — негодует Par Djill59.

Некоторые из читателей вовсе иронизируют, задаваясь вопросом: «А есть ли вообще у Франции рабочие танки?».

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Макрон согласился поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, пообещав еще большую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. Ранее читатели The Guardian потребовали от Макрона уйти в отставку, поскольку тот обвинил Россию в антифранцузской пропаганде на территории Африки. Читатели были возмущены подобным лицемерием, поскольку именно Франция проводила жестокую колониальную политику на данном континенте.

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