Читатели французской газеты Le Point крайне негативно отнеслись к решению президента Франции Эмманюэля Макрона поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. На страницах издания они с критикой обрушились на своего лидера.
«Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов <…> на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов», — выразил свое недовольство в комментариях к соответствующей статье пользователь Par ORDRE PUBLIC.
Другой читатель обвинил Макрона во лжи, сказав, что французский лидер уже на протяжении семи лет только и занимается тем, что врет своим согражданам.
«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — негодует Par Djill59.
Некоторые из читателей вовсе иронизируют, задаваясь вопросом: «А есть ли вообще у Франции рабочие танки?».
Макрон согласился поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, пообещав еще большую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. Ранее читатели The Guardian потребовали от Макрона уйти в отставку, поскольку тот обвинил Россию в антифранцузской пропаганде на территории Африки. Читатели были возмущены подобным лицемерием, поскольку именно Франция проводила жестокую колониальную политику на данном континенте.