Французы взбесились из-за решения Макрона о помощи Киеву

«Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов <…> на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов», — выразил свое недовольство в комментариях к соответствующей статье пользователь Par ORDRE PUBLIC.