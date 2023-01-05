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48 минут назад

В США рассказали о главном страхе Зеленского

РИА "ФедералПресс"

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что украинцы возненавидят его за длительный вооруженный конфликт. Об этом заявил американский профессор Ричард Вольф.

Назван главный страх Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский говорит, что «украинцы никогда не простят русских». На самом деле Зеленский боится, что украинцы никогда не простят его самого», – написал Вольф в соцсетях.

Профессор указал, что в политике и на войне превращение героев в злодеев происходит максимально быстро. Западные политики и эксперты неоднократно критиковали Соединенные Штаты и Европу за преднамеренное затягивание украинского конфликта поставками оружия Киеву и финансированием киевских боевиков, сообщает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что британцы назвали Сунака «идиотом» после разговора с Зеленским.

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В мире,Телевидение,Владимир Зеленский,
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