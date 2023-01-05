"Вызывает стыд": Байден жестко раскритиковал Палату представителей

Президент США Джо Байден считает постыдным тот факт, что Палата представителей конгресса не в состоянии приступить к работе в связи с задержкой в избрании спикера. Такое заявление он сделал в ходе беседы с представителями СМИ в штате Кентукки, передает ТАСС.
Журналисты задали президенту вопрос о том, беспокоят ли его возможные негативные последствия затянувшегося процесса выборов спикера, в связи с которым законодательный орган не может приступить к работе. Байден признал свое беспокойство и указал, что подобная ситуация вызывает «стыд».
«Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы — величайшая страна в мире. Как это возможно?» — задался вопросом глава США.
Агентство напоминает, что по итогам ноябрьских выборов в конгресс республиканцы получили контроль над нижней палатой. Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января.
Планировалось, что новый спикер Палаты представителей будет избран также 3 января, однако по итогам трех туров голосования победитель так и не был определен. Это первый за 100 лет случай, когда для выборов спикера Палаты представителей потребовалось больше одного тура. В последний раз такое случалось в 1923 году.