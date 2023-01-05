В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

Названы главные задачи Байдена на 2023 год

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения Киеву. Такой прогноз дали аналитики издания Foreign Policy (FP).

Названы главные задачи Байдена на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Вашингтон оказался крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, и «основная задача администрации Байдена — в поддержании стабильных поставок оружия» для продолжения конфликта. Одновременно с этим Байдену придется «сбалансировать обязательства», учитывая уровень боеготовности собственных вооруженных сил и повышенный контроль со стороны республиканцев в Конгрессе.

Еще одной задачей американского лидера станет обеспечение страны достаточным объемом энергоресурсов, чтобы не допустить новых скачков цен внутри страны и, возможно, за рубежом. Также отмечается тенденция на продолжение технологического соперничества с Китаем в области микроэлектроники, а также на недопущение распространения в мире ядерного оружия.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также в Белом доме сообщили, что новые пакеты военной помощи Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители