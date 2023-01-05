"Стыдно для страны": Байден жестко раскритиковал Палату представителей

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19 минут назад

Байден счел стыдным для США, что Палата представителей не может приступить к работе

ТАСС

Президент Джо Байден считает постыдным для США, что Палата представителей Конгресса никак не приступит к работе из-за того, что конгрессмены не могут избрать спикера. Об этом он заявил в среду во время беседы с журналистами в штате Кентукки, американские телекомпании транслировали общение главы государства с прессой.

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Фото: ТАССТАСС

В США не смогли со второй попытки избрать спикера палаты представителей

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Президенту задали вопрос, беспокоят ли его возможные последствия затянувшегося процесса выборов спикера, из-за которого законодательный орган не функционирует.

"Ну конечно же, [я обеспокоен]", - ответил он.

"Есть две причины", - подчеркнул Байден.

"Первая заключается в том, что это стыдно для страны. И в этом случае я говорю буквально", - отметил он.

"Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы - величайшая страна в мире. Как это возможно?" - задался вопросом Байден.

"И у нас <...> и без того было много проблем с нападками на наши институты", - добавил президент.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Предполагалось, что во вторник будет избран новый спикер Палаты представителей, однако по итогам трех туров голосования победитель так и не был выявлен. Вечером 3 января заседание было завершено и возобновилось уже в среду. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось целых девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

В настоящее время идет шестой тур голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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