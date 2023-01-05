"Стыдно для страны": Байден жестко раскритиковал Палату представителей

Президент Джо Байден считает постыдным для США, что Палата представителей Конгресса никак не приступит к работе из-за того, что конгрессмены не могут избрать спикера. Об этом он заявил в среду во время беседы с журналистами в штате Кентукки, американские телекомпании транслировали общение главы государства с прессой.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео дня

Президенту задали вопрос, беспокоят ли его возможные последствия затянувшегося процесса выборов спикера, из-за которого законодательный орган не функционирует.

"Ну конечно же, [я обеспокоен]", - ответил он.

"Есть две причины", - подчеркнул Байден.

"Первая заключается в том, что это стыдно для страны. И в этом случае я говорю буквально", - отметил он.

"Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы - величайшая страна в мире. Как это возможно?" - задался вопросом Байден.

"И у нас <...> и без того было много проблем с нападками на наши институты", - добавил президент.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Предполагалось, что во вторник будет избран новый спикер Палаты представителей, однако по итогам трех туров голосования победитель так и не был выявлен. Вечером 3 января заседание было завершено и возобновилось уже в среду. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. В последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось целых девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.