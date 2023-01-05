Участившиеся заявления о том, что западные страны готовились объединить свои силы для противостояния России еще до конфликта на Украине, доказывают «растущий консенсус» в отношении «заговора» Европы против РФ. Такое мнение выразил правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на его пост в социальной сети Twitter.

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом он прокомментировал слова внука Пьера де Голля, экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, который ранее выступил с утверждением, что Запад готовил «заговор» против России.

Правозащитник выразил уверенность, что позиции таких людей, как Пьер де Голль, указывают на «растущий консенсус» в отношении того, что европейские государства оказались втянуты в борьбу против России. Он утверждает, что Соединенные Штаты используют «пропагандистское оружие», которое под видом информационных агентств транслирует идею единства Запада против Российской Федерации.