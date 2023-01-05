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22 минуты назад

В США ответили на слова внука де Голля о «заговоре» против России

Елена Прошина

Участившиеся заявления о том, что западные страны готовились объединить свои силы для противостояния России еще до конфликта на Украине, доказывают «растущий консенсус» в отношении «заговора» Европы против РФ. Такое мнение выразил правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на его пост в социальной сети Twitter.

В США ответили на слова внука де Голля о «заговоре» против России
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он прокомментировал слова внука Пьера де Голля, экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, который ранее выступил с утверждением, что Запад готовил «заговор» против России.

Правозащитник выразил уверенность, что позиции таких людей, как Пьер де Голль, указывают на «растущий консенсус» в отношении того, что европейские государства оказались втянуты в борьбу против России. Он утверждает, что Соединенные Штаты используют «пропагандистское оружие», которое под видом информационных агентств транслирует идею единства Запада против Российской Федерации.

Ранее внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что на Западе уже давно зреет «заговор» против России. По его словам, тщательность проработки антироссийских санкций, а также их большое количество свидетельствуют о том, что все это планировалось уже давно.

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