На Украине предложили узаконить "дерусификацию" ради борьбы с Пушкиным

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию. Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.

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"Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году", — приводит слова Ткаченко издание "Укринформ".

Отмечается, что если документ будет принят, то власти получат возможность в оперативном порядке сносить памятники и переименовывать улицы, посвященные русским деятелям науки и культуры.