Байден сообщил о планах посетить границу с Мексикой

Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить американо-мексиканскую границу в рамках своего визита в Мексику.

Фото: ТАСС ТАСС

«У меня есть такое намерение», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Байден добавил, что в данный момент прорабатываются детали такой поездки.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. мигрантов собрались у границы между Мексикой и США.