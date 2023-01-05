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47 минут назад

Байден сообщил о планах посетить границу с Мексикой

RT на русскомиещё 2

Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить американо-мексиканскую границу в рамках своего визита в Мексику.

Байден сообщил о планах посетить границу с Мексикой
Фото: ТАССТАСС

«У меня есть такое намерение», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Байден добавил, что в данный момент прорабатываются детали такой поездки.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. мигрантов собрались у границы между Мексикой и США.

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что местные власти с весны текущего года перенаправили в другие американские штаты почти 16 тыс. нелегальных мигрантов.

В мире,Мигранты,Джозеф Байден,
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