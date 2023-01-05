Байден сообщил о планах посетить границу с Мексикой

Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить американо-мексиканскую границу в рамках своего визита в Мексику.
«У меня есть такое намерение», — цитирует РИА Новости американского лидера.
Байден добавил, что в данный момент прорабатываются детали такой поездки.
Ранее сообщалось, что более 20 тыс. мигрантов собрались у границы между Мексикой и США.
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что местные власти с весны текущего года перенаправили в другие американские штаты почти 16 тыс. нелегальных мигрантов.