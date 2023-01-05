Киев назвали «почетным лучшим городом» мира

Агентство Resonance Consultancy назвало Киев «почетным лучшим городом» мира в 2023 году. Об этом сообщается на сайте World's best cities.

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Эксперты отметили, что, несмотря на политическую ситуацию, в город продолжают поступать инвестиции, а «строительные краны повсюду». Также среди плюсов отмечается небольшая стоимость общественного транспорта, множество разнообразных заведений и исторические памятники, в том числе Киево-Печерская лавра, которая «старше Москвы».

Кроме того, в городе за прошедшие годы улучшилась инфраструктура.

«Были заменены автобусы, отремонтированы парки и площади, улучшилась некогда хаотичная ситуация с парковками, появилось больше места для велосипедных и пешеходных прогулок», — рассказали в агентстве.