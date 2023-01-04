"Меньше говорить об Украине": Израиль проведет ревизию внешней политики

Напомним, новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что приоритетом внешней политики будет укрепление стратегического партнерства с США. Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил возмущение в связи с тем, что Коэн провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский из-за отказа поставок израильских ПВО отверг просьбу Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий. А израильские политики осудили восхваление на Украине идеолога украинского национализма Степана Бандеры, но признались, что не могут повлиять на Киев.