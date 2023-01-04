Украинский президент Владимир Зеленский боится, что народ Украины возненавидит его за конфликт в стране. Такое мнение выразил американский экономист Ричард Вольф.
«Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русских за войну. Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за эту войну», — написал он в Twitter.
Вольф также подчеркнул, что в военных и политических делах «грань между героем и злодеем можно преодолеть очень быстро».
Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди ранее выразил мнение, что Зеленский и его советники пытаются спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, который вызовет реакцию НАТО.