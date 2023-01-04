На Украине предрекли Германии войну из-за танков «Леопард»

«Если господин [канцлер ФРГ ОлафОлаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — отмечает Данилов.