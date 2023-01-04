В ВОЗ раскрыли степень опасности нового штамма COVID-19 в Китае

Выявленный в конце 2022 года подвариант «омикрон»-штамма XBB.1.5 является самым трансмиссивным из уже известных и вероятно спровоцирует новый рост числа заражений COVID по всему миру. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает «РИА Новости».

Отмечается, что данный подвариант «омикрона» выявили в октябре 2022 года, он являлется рекомбинантом сублиний штамма BA.2. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, случаи заражения этим подвариантом «растут в США и Европе», а также выявлен уже в более чем 25 странах.

Он добавил, что организация внимательно следит за XBB.1.5 и оценивает риски, связанные с ним.

«COVID-19, несомненно, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при правильных усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.