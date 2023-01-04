В ВОЗ раскрыли степень опасности нового штамма COVID-19 в Китае

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7 минут назад

В ВОЗ заявили, что подвариант «омикрона» XBB.1.5 является самым передающимся

Елена Прошина

Выявленный в конце 2022 года подвариант «омикрон»-штамма XBB.1.5 является самым трансмиссивным из уже известных и вероятно спровоцирует новый рост числа заражений COVID по всему миру. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает «РИА Новости».

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что данный подвариант «омикрона» выявили в октябре 2022 года, он являлется рекомбинантом сублиний штамма BA.2. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, случаи заражения этим подвариантом «растут в США и Европе», а также выявлен уже в более чем 25 странах.

Он добавил, что организация внимательно следит за XBB.1.5 и оценивает риски, связанные с ним.

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«COVID-19, несомненно, будет оставаться главной темой для обсуждения, но я верю и надеюсь, что при правильных усилиях это будет год официального окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом Керкхове указала на трансмиссивность подварианта, которая значительно больше, чем у других. Этому поспособствовали мутации, которые позволили вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться, уточнила она. В связи с этим в ВОЗ обеспокоены распространением XBB.1.5 в некоторых странах Европы, США и Северной Америки. Кроме того, по ее словам, на фоне этого в организации ожидают новых волн заражения по всему миру.

В мире,ВОЗ,
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