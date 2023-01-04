В посольстве России в Латвии нашли вещество неизвестного происхождения

В Риге в здании посольства России в Латвии нашли вещество неизвестного происхождения, сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС). На месте происшествия работают спасатели. Об эвакуации людей из здания не сообщается.

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По данным ГПСС, сигнал об обнаружении подозрительного вещества был подан в полицию в 15:08 (16:08 мск). Сотрудники правоохранительных органов при этом уточнили, что часом ранее посольство уведомило их о поступлении неизвестной посылки.

Ранее в столице ЦАР Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом» Дмитрия Сытого. В его руках взорвалась посылка. Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, уточнив, что состояние Сытого расценивается как тяжелое, он контужен. Дипломат отметил, что покушение произошло за пределами посольства.