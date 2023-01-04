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20 минут назад

В посольстве России в Латвии нашли вещество неизвестного происхождения

News.ru

В Риге в здании посольства России в Латвии нашли вещество неизвестного происхождения, сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС). На месте происшествия работают спасатели. Об эвакуации людей из здания не сообщается.

В посольстве России в Латвии нашли вещество неизвестного происхождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ГПСС, сигнал об обнаружении подозрительного вещества был подан в полицию в 15:08 (16:08 мск). Сотрудники правоохранительных органов при этом уточнили, что часом ранее посольство уведомило их о поступлении неизвестной посылки.

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Ранее в столице ЦАР Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом» Дмитрия Сытого. В его руках взорвалась посылка. Факт покушения подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, уточнив, что состояние Сытого расценивается как тяжелое, он контужен. Дипломат отметил, что покушение произошло за пределами посольства.

По данным РИА Новости, посылка со взрывным устройством была отправлена Сытому из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. Агентство опубликовало фото коробки от посылки, на которой указано имя отправителя.

В мире,Росэнергоатом,
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