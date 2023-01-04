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7 минут назад

Президент Румынии призвал Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах на Украине

ТАССиещё 2

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе телефонной беседы в среду призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть недавно принятый закон о национальных меньшинствах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте президентской администрации.

Принятый Зеленским закон вызвал недовольство президента Румынии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в тексте, закон "вызывал озабоченность и недовольство на уровне румынских властей и представителей румынского сообщества на Украине".

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"Президент Клаус Йоханнис предложил президенту Зеленскому быстро выявить решения, которые устранили бы эту озабоченность, - сказано в сообщении. - В этом смысле два президента договорились, что в ближайший период министры иностранных дел двух стран проведут переговоры о двустороннем урегулировании упомянутых аспектов".

В свою очередь Зеленский "выразил полную готовность к поиску решений, чтобы румынское сообщество на Украине зеркально пользовалось теми же правами, которыми пользуется украинское сообщество в Румынии".

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Глава румынского государства напомнил о значительной и многосторонней поддержке, которую страна оказывает Украине, подчеркнув, что "Румыния продолжит помогать Украине и украинскому народу столько, сколько будет нужно".

В конце декабря Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о нацменьшинствах. Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте парламента, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности. Документ также гарантирует право на свободное использование языка нацменьшинств в частной и общественной жизни, в устной и письменной формах "в пределах, не противоречащих закону". При этом в законе отдельно прописан запрет "популяризации и пропаганды" России и действий ее государственных деятелей и органов, "которые создают позитивный образ".

Принятие этого закона является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,
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