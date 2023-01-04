Глава украинского "Энергоатома" захотел силой вернуть Запорожскую АЭС

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

Фото:

Как заявил украинский чиновник, он не верит в реалистичность создания зоны безопасности вокруг АЭС, а "главной надеждой" Киева является задействование вооруженных сил. Кроме того, Котин высказал мнение о целесообразности направления на ЗАЭС "миссии миротворцев под эгидой ООН", отметив, что "не нужно дожидаться результатов переговоров с Россией".