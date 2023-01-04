В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
36 минут назад

Глава украинского "Энергоатома" хочет силой вернуть Запорожскую АЭС

Российская Газета

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

Глава украинского "Энергоатома" захотел силой вернуть Запорожскую АЭС
Фото: 

Как заявил украинский чиновник, он не верит в реалистичность создания зоны безопасности вокруг АЭС, а "главной надеждой" Киева является задействование вооруженных сил. Кроме того, Котин высказал мнение о целесообразности направления на ЗАЭС "миссии миротворцев под эгидой ООН", отметив, что "не нужно дожидаться результатов переговоров с Россией".

В Германии потребовали отставки министра обороны страны

Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны, что создает реальную угрозу безопасности ядерного объекта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает за создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время из-за отказа Киева отвести тяжелое вооружение от станции и продолжения обстрелов существенных подвижек в переговорном процессе по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

В мире,МАГАТЭ,Росэнергоатом,ООН,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители