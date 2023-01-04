Глава украинского "Энергоатома" захотел силой вернуть Запорожскую АЭС

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, передает РИА Новости.
Как заявил украинский чиновник, он не верит в реалистичность создания зоны безопасности вокруг АЭС, а "главной надеждой" Киева является задействование вооруженных сил. Кроме того, Котин высказал мнение о целесообразности направления на ЗАЭС "миссии миротворцев под эгидой ООН", отметив, что "не нужно дожидаться результатов переговоров с Россией".
Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны, что создает реальную угрозу безопасности ядерного объекта. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает за создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время из-за отказа Киева отвести тяжелое вооружение от станции и продолжения обстрелов существенных подвижек в переговорном процессе по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.