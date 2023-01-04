Стало известно об эксплуатации украинских беженцев в Израиле

Беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.

Издание Times of Israel пишет, что в ходе расследования были выявлены случаи изнасилований, сексуальных домогательств, эксплуатации на рабочем месте и других злоупотреблений, с которыми в Израиле сталкиваются украинки.

Издание пишет, что с начала кризиса прибыли 47 тыс. украинцев, но на данный момент в стране остались только 15 тыс. Никому из них не был предоставлен статус беженца, передает РИА «Новости».

Отмечается, что прибывшим в Израиль неевреям предоставляют статус туристов, из-за которого они не могут получить в стране работу. Некоторых беженцев все же нанимают нелегально, вследствие чего они могут стать жертвами разного рода злоупотреблений.

Издание ссылается на отчет центра для украинских беженцев в Тель-Авиве, согласно которому с марта по август 2022 год было зафиксировано три обращения в полицию в связи с изнасилованием, 18 расследований сексуальных домогательств и еще 12 случаев домогательств, о которых сообщили волонтерам.