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15 минут назад

Экс-генсек НАТО Расмуссен пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае атаки Тайваня

Газета.Ruиещё 2

Западные государства обязаны дать понять правительству Китая, что он получит единый ответ на попытку решения тайваньского вопроса силой, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Reuters. По его словам, речь идет о жестких ограничениях в экономической сфере.

Экс-генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае атаки Тайваня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это КНР сейчас <…> Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия», — добавил Расмуссен.

Как указал экс-генсек НАТО, в подобных условиях разъяснение «серьезных последствий», которые ждут Пекин, станут сдерживающим фактором. Он также подчеркнул, что власти КНР якобы следят за конфликтом на Украине, анализируя его последствия.

Ранее сообщалось, что Расмуссен прилетел с официальным визитом на Тайвань.

В мире,Армия,Андерс Расмуссен,НАТО,
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