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5 минут назад

Киев назван лучшим городом планеты

Лера Букина

Лучшим городом планеты в текущем году стал Киев. Такой статус ему присвоило одно из ведущих мировых консультационных агентств в области туризма, недвижимости и экономического развития Resonance Consultancy.

Киев назван лучшим городом планеты
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Так, Киев оказался на первой строчке в рейтинге «100 лучших городов мира».

«Почетный лучший город», — указано в публикации.

Эксперты Resonance Consultancy увидели заметное улучшение инфраструктуры города за последнее время. В частности, отмечается, что старые автобусы заменили на новые, парки и скверы отремонтировали.

Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group, Сингапур и Нью-Йорк заняли первую строчку в рейтинге городов с наиболее высокой стоимостью проживания в мире.

Затем идут Тель-Авив, Лос-Анджелес и Гонконг. Российские города поднялись в рейтинге. Москву поставили на 37-е место (в 2021 году город находился на 125-м месте), а Санкт-Петербург - на 73-е (в 2021 году он был на 143-м).

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