Киев назван лучшим городом планеты

Лучшим городом планеты в текущем году стал Киев. Такой статус ему присвоило одно из ведущих мировых консультационных агентств в области туризма, недвижимости и экономического развития Resonance Consultancy.

Так, Киев оказался на первой строчке в рейтинге «100 лучших городов мира».

«Почетный лучший город», — указано в публикации.

Эксперты Resonance Consultancy увидели заметное улучшение инфраструктуры города за последнее время. В частности, отмечается, что старые автобусы заменили на новые, парки и скверы отремонтировали.

Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group, Сингапур и Нью-Йорк заняли первую строчку в рейтинге городов с наиболее высокой стоимостью проживания в мире.