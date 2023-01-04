Киев назван лучшим городом планеты

Лучшим городом планеты в текущем году стал Киев. Такой статус ему присвоило одно из ведущих мировых консультационных агентств в области туризма, недвижимости и экономического развития Resonance Consultancy.
Так, Киев оказался на первой строчке в рейтинге «100 лучших городов мира».
«Почетный лучший город», — указано в публикации.
Эксперты Resonance Consultancy увидели заметное улучшение инфраструктуры города за последнее время. В частности, отмечается, что старые автобусы заменили на новые, парки и скверы отремонтировали.
Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group, Сингапур и Нью-Йорк заняли первую строчку в рейтинге городов с наиболее высокой стоимостью проживания в мире.
Затем идут Тель-Авив, Лос-Анджелес и Гонконг. Российские города поднялись в рейтинге. Москву поставили на 37-е место (в 2021 году город находился на 125-м месте), а Санкт-Петербург - на 73-е (в 2021 году он был на 143-м).