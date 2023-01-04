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15 минут назад

СМИ: Китай формирует новый энергетический миропорядок

Лера Букина

Власти Китая формируют новый международный энергетический порядок. Об этом сигнализирует решение китайских властей приступить к расчетам в юанях при покупке нефти у государств Персидского залива, сообщает газета Financial Times (FT).

СМИ: Китай формирует новый энергетический миропорядок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам авторов публикации, последние 70 лет безопасность США на Ближнем Востоке «обменивалась на нефть, привязанную к доллару». Однако ситуация изменилась, указывают эксперты.

В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран

В швейцарском банке Credit Suisse отметили активное наращивание Китаем покупок нефти

и СПГ из ряда стран за юани. В частности, речь идет об Иране, Венесуэле, России и ряде государств Африки. Однако, как заявили в финансовом конгломерате, решающим стало участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Китай - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Credit Suisse сочли, что данная встреча «ознаменовала рождение нефтеюаня». Напомним, что она прошла в декабре 2022 года.

В швейцарском банке уверены, что КНР стремится «переписать правила глобального энергетического рынка» в рамках более масштабных усилий по дедолларизации стран БРИКС.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о смене энергетического уклада и появлении новых резервных валют.

В мире,Цзиньпин Си,Дмитрий Медведев,БРИКС,Совет безопасности РФ,
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