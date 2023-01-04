В Германии потребовали отставки министра обороны страны

«Как долго канцлер хочет на это смотреть? Каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера <…> со времени этого новогоднего видео вся Германия качает головой, не только наши солдаты, эксперты по вопросам обороны во всем мире теряют дар речи от того, насколько неуклюжим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране», — отметил Мерц.