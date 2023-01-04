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13 минут назад

В Германии потребовали отставки министра обороны страны Кристин Ламбрехт

Газета.Ru

Лидеры крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер выступили за смену главы минобороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет Süddeutsche Zeitung. По их мнению, ее отставка является логичным выходом из скандала вокруг обращения министра.

В Германии потребовали отставки министра обороны страны
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Как долго канцлер хочет на это смотреть? Каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера <…> со времени этого новогоднего видео вся Германия качает головой, не только наши солдаты, эксперты по вопросам обороны во всем мире теряют дар речи от того, насколько неуклюжим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране», — отметил Мерц.

Как указал Зедер, Ламбрехт держится в своем кабинете крепче, чем какой-то климатический клей на улице. Он также добавил, что ей пора наконец-то уйти в отставку.

«Министр должна наконец уйти в отставку — или быть уволенной. Канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен также решить эту кадровую проблему <…> Наши солдаты не заслуживали такого министра», — подчеркнул глава ХСС.

Ранее СМИ сообщили, что Ламбрехт подвергли критике после упоминания ситуации на Украине на видеозаписи с новогодним обращением.

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