В результате теракта в центре Сомали погибли 15 человек

Около 15 человек стали жертвам теракта в центре Сомали, среди погибших значатся официальные лица. Об этом сообщает в среду, 4 января, ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что заминированными оказались два автомобиля у офиса депутата федерального парламента в городе Махас. По данным журналистов, организацией взрыва занимались террористы-смертники. В свою очередь, власти страны уже обвинили в произошедшем экстремистскую группировку «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»).