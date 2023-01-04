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31 минуту назад

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины утром 4 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса украинского министерства цифровой трансформации.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого тревогу объявляли в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в части Запорожской области, которую контролирует Киев.

Воздушная тревога не обязательно означает нанесение ударов по территории, она объявляется в ситуации, когда имеется основания ожидать такого события. Среди таких оснований есть, в частности, взлет истребителей, которые могут нести ракеты.

С начала 2023 года воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день.

31 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и призвал граждан оставаться в укрытиях. До этого волна взрывов прокатилась в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Украины.

В мире,Виталий Кличко,
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