В США впервые казнили преступника-трансгендера, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: газета.ру газета.ру

49-летняя Эмбер Маклафлин совершила преступления, когда была мужчиной, изнасиловав и убив свою бывшую девушку.

В заключении он сменил пол, а затем обратился с просьбой о помиловании к губернатору штата, но тот отклонил прошение.

О помиловании насильника и убийцы просили также активисты, которые указывали на тяжелое детство Маклафлин, проблемы с психическим здоровьем, а еще на то, что он — женщина.

Накануне преступнику ввели смертельную инъекцию.

Ранее Майкл Бэннер, декан Тринити-колледжа, ссылаясь на средневековые изображения и идею младшего научного сотрудника, заявил, что Иисус был трансгендером.

Инцидент произошел на проповеди, автором которой был Джошуа Хит, высказавший предположение о трансгендерности мессии.