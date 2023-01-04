На телевидении Польши показали правду о спецоперации на Украине

На центральном телевидении Польши TVP Info появилась бегущая строка «Героическая оборона России» во время эфира информационной программы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Gazeta Polska.
«Российская армия меняет тактику ведения боевых действий на Украине. Такой прогноз дает украинская военная разведка. Судя по наблюдениям, русские готовят специальные штурмовые группы. В дальнейшем к действиям на фронте будут подключать недавно мобилизованных солдат», – сказала ведущая передачи.
Во время ее слов, внизу экрана появилась красная бегущая строка со словами «Героическая оборона России». Читатели портала тут же отреагировали на инцидент.
«Иногда по ошибке в эфир пускают правду»; «На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у их границ»; «Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды», — написали пользователи.
Ранее военные эксперты Польши назвали металлоломом и рухлядью, поставляемое Украине оружие. По их мнению, страны НАТО сбывает в зону конфликта устаревшую технику с целью обновления собственных арсеналов.