В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

На телевидении Польши показали правду о спецоперации на Украине

Елена Прошина

На центральном телевидении Польши TVP Info появилась бегущая строка «Героическая оборона России» во время эфира информационной программы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Gazeta Polska.

На телевидении Польши показали правду о спецоперации на Украине
Фото: TwitterTwitter

«Российская армия меняет тактику ведения боевых действий на Украине. Такой прогноз дает украинская военная разведка. Судя по наблюдениям, русские готовят специальные штурмовые группы. В дальнейшем к действиям на фронте будут подключать недавно мобилизованных солдат», – сказала ведущая передачи.

Скриншот трансляции польского телеканала TVP Info

Во время ее слов, внизу экрана появилась красная бегущая строка со словами «Героическая оборона России». Читатели портала тут же отреагировали на инцидент.

«Иногда по ошибке в эфир пускают правду»; «На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у их границ»; «Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды», — написали пользователи.

Ранее военные эксперты Польши назвали металлоломом и рухлядью, поставляемое Украине оружие. По их мнению, страны НАТО сбывает в зону конфликта устаревшую технику с целью обновления собственных арсеналов.

В мире,НАТО,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители