На телевидении Польши показали правду о спецоперации на Украине

«Иногда по ошибке в эфир пускают правду»; «На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у их границ»; «Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды», — написали пользователи.