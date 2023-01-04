Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом

«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», - сообщил источник.