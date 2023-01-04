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17 минут назад

Эрдоган готов снова предложить посредничество по Украине

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует снова предложить российской и украинской сторонам посредничество по переговорному процессу. Об этом пишет РИА Новости.

Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника в дипломатических кругах, такое предложение турецкий лидер хочет сделать в ходе телефонных разговоров, запланированных на 4 января, с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Эрдоган назвал цель Турции на 2023 год

«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», - сообщил источник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина запланированы на среду телефонные переговоры с Эрдоганом.

В мире,Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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