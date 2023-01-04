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2 часа назад

Bloomberg: крематории Китая переполнены из-за высокой смертности от COVID-19

Газета.Ru

Крематории в Китае оказались переполнены из-за резкого роста смертности от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителей похоронной сферы.

Bloomberg: крематории Китая переполнены из-за высокой смертности от COVID-19
Фото: газета.ругазета.ру

«Похоронные бюро в крупных городах заполнены, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди», — говорится в материале.

Как сообщили в похоронном бюро в одном из районов Пекина, каждый день сжигается около 140-150 тел, ранее их число не превышало 40. В одном из крематориев в Лунхуа рассказали, что ежедневно сжигать приходится порядка 500 тел — этот показатель в пять раз превышает средний.

В статье утверждается, что в связи с этим по всему Китаю скопились большие очереди из граждан, желающих кремировать погибших родных и близких. Некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

По мнению представителей британской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., число смертей могло вырасти с 9 тыс. до 25 тыс. в день. При этом власти КНР не стали обнародовать статистику летальных исходов от COVID-19.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что наблюдаемый в Китае рост числа заражений COVID-19 негативно повлияет на мировую экономику в краткосрочной перспективе.

В мире,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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