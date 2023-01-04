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14 минут назад

В пяти областях Украины звучит воздушная тревога

Елена Прошина

В пяти областях Украины звучит воздушная тревога

В пяти областях Украины звучит воздушная тревога
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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Об этом говорится на сайте онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Так, сирены включились в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога объявлена примерно в одно время – 8.36 по Москве.

Ночью 4 января также была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях на востоке Украины. Сирены сработали примерно в 00.26 (по мск).

Напомним, ВС РФ начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября. Это произошло после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинило украинские спецслужбы.

В мире,Верховный суд,ФСБ,
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