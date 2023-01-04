В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Внук де Голля заявил о подготовленном Западом «заговоре» против РФ

ТК «Звезда»

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что западные страны заранее планировали «заговор» против России. По его словам, в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе не виновата Россия, Евросоюз и США тем временем всячески пытаются возложить ответственность за него на Москву.

Внук де Голля заявил о подготовленном Западом «заговоре» против РФ
Фото: Екатерина Аверьянова ТРК ЗвездаЕкатерина Аверьянова ТРК Звезда

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», - сказал Пьер де Голль изданию AgoraVox.

Кроме того, внук французского экс-лидера, касаясь темы заморозки активов РФ, указал, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «рассинхронизацию» между США и Европой. Французский лидер объяснил «рассинхронизацию» в отношениях стран ценами на энергоносители.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители