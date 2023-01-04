Названа выигравшая от украинского конфликта страна

Единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, заявил в эфире французского телеканала BFM TV экономист Марк Туатти.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Россия продает Индии нефть, чего раньше не происходило. «В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — назвал нюансы специалист. По его словам, таким образом, Индия между делом извлекла пользу от кризиса на Украине.

Туатти считает, что Нью-Дели также получил свою выгоду от «неприятностей, в которые попал Китай», и забрал у него часть рынка. 2023 год станет для всех сложным, так как рецессия охватит весь мир, подчеркнул экономист.