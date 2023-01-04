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24 минуты назад

Сунака назвали «идиотом» после разговора с Зеленским

Елена Прошина

Читатели The Daily Mail отреагировали на заявление главы правительства Великобритании Риши Сунака о поддержке Киева.

Сунака назвали «идиотом» после разговора с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

Премьер-министр в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

«Этот человек – идиот», — написал читатель издания failings.

«Британские налогоплательщики содрогаются, когда Риши что-то обещает», — заявил birds eye.

«Для нашего государственного сектора денег нет, но есть куча для Украины», — заявил пользователь интернета под ником fantom flang flinger.

«Сунаку нужно уйти, он раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани», — считает Lover of Dogs.

«Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их», — заметил Mr Know it all.

Два лидера провели телефонные переговоры после того, как украинская ракета убила российских солдат в Макеевке.

Представитель Даунинг-стрит заявил: «Лидеры обсудили отвратительные атаки беспилотников на Украину в последние дни, и премьер-министр сказал, что мысли Великобритании были с украинским народом, поскольку они продолжают жить под такими бомбардировками.

В Twitter Зеленский заявил о надеждах «приблизить победу» в 2023 году при поддержке Великобритании.

«Мы договорились активизировать наши усилия, чтобы приблизить победу уже в этом году. У нас уже есть конкретные решения на этот счет», - сообщил президент Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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