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«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», — сообщил политик.

Он сослался на таблицу показателей торговли между Россией и Евросоюзом. Верхофстадт выразил мнение, что санкции против Москвы пошли только на пользу российским властям. Согласно приведенным данным, РФ увеличила торговый оборот с большинством стан ЕС с февраля по август 2022 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российская политическая система и экономическая модель страны выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против Москвы свыше 13 тысяч санкций.