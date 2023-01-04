Экс-глава правительства Бельгии, депутат Европейского парламента Ги Верхофстадт признал провал политики антироссийских санкций Европейского союза, сообщает РИА Новости.
«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», — сообщил политик.
Он сослался на таблицу показателей торговли между Россией и Евросоюзом. Верхофстадт выразил мнение, что санкции против Москвы пошли только на пользу российским властям. Согласно приведенным данным, РФ увеличила торговый оборот с большинством стан ЕС с февраля по август 2022 года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российская политическая система и экономическая модель страны выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против Москвы свыше 13 тысяч санкций.
Отмечается, что все социальные обязательства государства перед россиянами выполняются, безработица держится на историческом минимуме в 3,7%, инфляция составляет 12,19%, что ниже, чем в некоторых странах Европы.