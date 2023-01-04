Названы два условия экономической агонии США

В 2023 году США могут ожидать два значительных экономических риска, сообщает New York Post.

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Первый — это вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) страны ослабеет и прекратит повышать процентные ставки до того, как инфляция будет действительно взята под контроль. Второй риск заключается в том, что Конгресс США продолжит тратить и занимать деньги. Вероятная комбинация этих двух опасностей почти гарантирует, что «экономическое страдание» Америки продлится намного дольше, чем ожидалось.

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Теоретически, чтобы укротить инфляцию, ФРС нужно будет поднять реальные процентные ставки не только высоко, как это уже было сделано, но и выше самой высокой ставки, на которую сейчас ориентируется ФРС. Такие высокие ставки будут иметь два основных эффекта: падение фондового рынка и рынка недвижимости. Экономический спад, который последует, значительно увеличит уровень безработицы.

С другой стороны, если ФРС прекратит ужесточение монетарной политики слишком рано, США по-прежнему будут страдать от высокой инфляции и замедления роста экономики. Рост безработицы можно на какое-то время отсрочить, но поскольку никакая инфляционная политика не может продолжаться вечно, он неизбежно наступит. Председатель ФРС Джером Пауэлл не удержит инфляцию, говорится в статье. Давление, с которым он уже сталкивается, например, со стороны сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен с требованием прекратить повышение ставок, будет только усиливаться по мере замедления экономики и роста уровня безработицы.