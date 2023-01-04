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44 минуты назад

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации

Вечерняя Москваиещё 7

Отказ ФРГ обсуждать с Польшей вопрос о репарациях говорит о неуважительном отношении Берлина к Варшаве. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.

В Польше обвинили Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он раскритиковал решение немецких властей, отметив, что в ответе ФРГ на польскую ноту «нет юридической аргументации».

— Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам, — заявил дипломат агентству PAP.

По его словам, он не был удивлен отказом Германии обсуждать эту тему.

— Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом, — отметил Мулярчик.

Он пообещал интенсивно работать над вопросом репараций от ФРГ, заверив, что рано или поздно Берлин будет вынужден изменить отношение к этому вопросу.

Немецкое правительство сообщило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны. Об этом сообщило польское Министерство иностранных дел.

В мире,Переговоры,
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