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49 минут назад

США предостерегли союзников от улучшения отношений с одной из стран

Lenta.ru

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к союзникам США с предостережением от восстановления и улучшения отношений с Сирией. По его словам, Вашингтон считает, что время для этого еще не пришло, сообщает ТАСС.

США предостерегли союзников от улучшения отношений с одной из стран
Фото: ТАССТАСС

«Мы предельно ясно дали понять нашим союзникам и партнерам, что сейчас не время для нормализации отношений и для их улучшения», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Он пояснил, что президент Сирии Башар Асад якобы активно нарушает права человека, поэтому странам в настоящее время не стоит вести дела с арабской республикой.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, что Анкара надеется на выполнение США и Россией обязательств, зафиксированных в соглашениях 2019 года по Сирии, и «очистке границ от терроризма».

В мире,Ибрагим Калын,Нед Прайс,Башар Асад,Госдеп США,
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