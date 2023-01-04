США предостерегли союзников от улучшения отношений с одной из стран

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к союзникам США с предостережением от восстановления и улучшения отношений с Сирией. По его словам, Вашингтон считает, что время для этого еще не пришло, сообщает ТАСС.

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«Мы предельно ясно дали понять нашим союзникам и партнерам, что сейчас не время для нормализации отношений и для их улучшения», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Он пояснил, что президент Сирии Башар Асад якобы активно нарушает права человека, поэтому странам в настоящее время не стоит вести дела с арабской республикой.