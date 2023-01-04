Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины.

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Он назвал разговор «предметным».

«Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте», — заявил глава государства.

Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины Канадой. Президент отметил, что достигнуты договоренности «о шагах по реализации Формулы мира».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести в конце февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком международной организации Антониу Гутеррешем, который мог бы выступить посредником. В офисе Гутерреша заявили, что он готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет никакого «мирного плана» Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми территориями, не может быть «мирным».