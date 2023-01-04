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14 минут назад

Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо укрепление обороноспособности Украины.

Зеленский обсудил с премьером Канады укрепление обороноспособности Украины
Фото: ТАССТАСС

Он назвал разговор «предметным».

«Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте», — заявил глава государства.

Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины Канадой. Президент отметил, что достигнуты договоренности «о шагах по реализации Формулы мира».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести в конце февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком международной организации Антониу Гутеррешем, который мог бы выступить посредником. В офисе Гутерреша заявили, что он готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет никакого «мирного плана» Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми территориями, не может быть «мирным».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском МИД заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие Киеву.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Джастин Трюдо,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ООН,
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