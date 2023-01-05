Израиль построит стену на границе с сектором Газа для защиты ближайших городов

Израильские власти начали возводить бетонное заграждение на границе с сектором Газа для укрепления безопасности ближайших к анклаву населенных пунктов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля.

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По ее информации, церемония закладки первого камня в основание будущей стены состоялась в среду при участии представителей армейского руководства, министерства обороны и местных властей. Стена длиной 4,6 км будет возведена вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом, отметили в пресс-службе. Помимо самого барьера, в районе его строительства будут проложены велосипедные дорожки для удобства перемещения местных жителей, добавили в армии.

Проект получил название "Безопасная дорога". Полномасштабное строительство будет развернуто в ближайшие месяцы и должно завершиться летом текущего года. Стоимость проекта не уточняется.

"Цель "Безопасной дороги" - сделать так, чтобы весь трафик [в этом районе] был защищен от угроз из сектора Газа как в обычных, так и в кризисных ситуациях", - отметил командир дивизии "Газа" израильской армии подполковник Ави Розенфельд, слова которого привела армейская пресс-служба.