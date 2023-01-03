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21 минуту назад

Опрос показал снижение доверия немцев к ведущим политическим институтам почти вдвое

ТАССиещё 1

Доверие граждан ФРГ к федеральному канцлеру Олафу Шольцу и федеральному правительству за 2022 год снизилось почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса социологической компании Forsa ("Форса"), проведенного по заказу телеканалов Эр-тэ-эль и Эн-тэ-фау.

Доверие немцев к Шольцу снизилось вдвое
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ежегодный опрос о доверии к политическим институтам ФРГ показал, что доверие к посту федерального канцлера снизилось с 57% в прошлом году до 33%, федеральному правительству доверяют 34% респондентов, что на 22 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Как напоминает телеканал Эн-тэ-фау, по итогам 2020 года, когда канцлером была Ангела Меркель, уровень доверия к занимаемой ей должности составлял 75%.

Значительное снижение доверия отмечается также для парламента (37%, минус 13 п. п.), федерального президента (63%, минус 12 п. п.), мэров городов (44%, минус 11 п. п.). Меньше всего - по 7 процентных пунктов - потеряли политические партии и Евросоюз, но их поддержка изначально было на низком уровне и сейчас составляет 17% и 31% соответственно. Меньшей поддержки нет ни у одного политического института. В целом все важнейшие политические инстанции потеряли поддержку за год.

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Опрос проводился 15-22 декабря. В нем приняли участие более 4 тыс. человек. Данные о погрешности не приводятся.

В мире,Общество,Олаф Шольц,Ангела Меркель,ЕС,
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