В ООН прокомментировали обстрел здания с российскими военными в Макеевке

Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать указанный обстрел.

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"Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение", - сказал он.

Хак также призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, уточнил он ТАСС.