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10 минут назад

В ООН заявили, что обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта на Украине

ТАСС

Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать указанный обстрел.

В ООН прокомментировали обстрел здания с российскими военными в Макеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение", - сказал он.

Хак также призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, уточнил он ТАСС.

В Минобороны России заявили о гибели 63 российских военных при ударе ВСУ по Макеевке

Минобороны РФ в понедельник сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.

В мире,Фархан Хак,Минобороны России,ООН,
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