В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
11 минут назад

В Литве предложили ввести мораторий на русскую культуру из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести в республике мораторий на русскую культуру в связи с действиями РФ на территории Украины. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на LRT.

В стране ЕС предложили ввести мораторий на русскую культуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кайрис заявил, что Россия «сознательно использует культуру в качестве оружия». По его словам, РФ присылала в Литву «своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, в важные для республики дни».

Путин дал Шойгу связанное со спецоперацией поручение

«Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — подчеркнул Кайрис.

Инициатором данной меры является министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. По ее мнению, этот шаг станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Кайрис отметил, что предложение Ткаченко заключается в «намеренной паузе в отношении культуры РФ», а не «уничтожении книг и музыкальных записей».

В мире,Общество,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители