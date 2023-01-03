В стране ЕС предложили ввести мораторий на русскую культуру

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести в республике мораторий на русскую культуру в связи с действиями РФ на территории Украины. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на LRT.

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Кайрис заявил, что Россия «сознательно использует культуру в качестве оружия». По его словам, РФ присылала в Литву «своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, в важные для республики дни».

«Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — подчеркнул Кайрис.