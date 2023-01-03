В стране ЕС предложили ввести мораторий на русскую культуру

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести в республике мораторий на русскую культуру в связи с действиями РФ на территории Украины. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на LRT.
Кайрис заявил, что Россия «сознательно использует культуру в качестве оружия». По его словам, РФ присылала в Литву «своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, в важные для республики дни».
«Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — подчеркнул Кайрис.
Инициатором данной меры является министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. По ее мнению, этот шаг станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Кайрис отметил, что предложение Ткаченко заключается в «намеренной паузе в отношении культуры РФ», а не «уничтожении книг и музыкальных записей».