Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что успех в украинском конфликте мог вдохновить Запад развернуть глобальную вооруженную агрессию. Он подчеркнул, что победа Украины в конфликте, за которой будет стоять Запад, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества.

Фото: Czarek Sokolowski/AP Czarek Sokolowski/AP

"Это еще больше подстегнуло бы "коллективный Запад" продолжать следовать военной стратегии США" — написал Барака в Twitter.

Накануне Барака заявил, что западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Российской Федерацией на территории Украины

В конце декабря Барака вовсе отметил, что Украина перестало существовать как государство, поскольку США сделали из нее в пушечное мясо для реализации своих амбиций. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.