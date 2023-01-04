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32 минуты назад

Правозащитник Барака: Запад развернет глобальную агрессию в случае успеха на Украине

Газета.Ruиещё 3

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что успех в украинском конфликте мог вдохновить Запад развернуть глобальную вооруженную агрессию. Он подчеркнул, что победа Украины в конфликте, за которой будет стоять Запад, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества.

Правозащитник Барака: Запад развернет глобальную агрессию в случае успеха на Украине
Фото: Czarek Sokolowski/APCzarek Sokolowski/AP

"Это еще больше подстегнуло бы "коллективный Запад" продолжать следовать военной стратегии США" — написал Барака в Twitter.

Накануне Барака заявил, что западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Российской Федерацией на территории Украины

В конце декабря Барака вовсе отметил, что Украина перестало существовать как государство, поскольку США сделали из нее в пушечное мясо для реализации своих амбиций. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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