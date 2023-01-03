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16 минут назад

В ООН заявили об отсутствии новостей о проведении предложенного Украиной "саммита мира"

ТАСС

ООН на данный момент нечего объявить относительно "саммита мира", который Украина предложила провести в конце февраля. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

ООН прокомментировала предложение Украины по «мирному саммиту»
Фото: ТАССТАСС

"Мне нечего сообщить на этот счет. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми", - сказал он журналистам.

Хак добавил, что, хотя генсек ООН Антониу Гутерриш был приглашен Украиной выступить в качестве посредника, к проведению мероприятия ни он, ни всемирная организация отношения не имеют. "Узнавать об этом следует у других участников", - отметил Хак.

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26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке Организации Объединенных Наций, и предложил генеральному секретарю ООН выступить в качестве модератора. В офисе Гутерриша сообщили ТАСС, что он готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине, но только если все стороны с этим согласятся.

В мире,Дмитрий Кулеба,Антониу Гутерриш,Фархан Хак,Верховный суд,ООН,
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