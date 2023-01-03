В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Минкультуры Литвы предлагает из-за событий на Украине ввести мораторий на русскую культуру

ТАССиещё 5

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным в связи с действиями России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. Об этом он заявил во вторник в дискуссионной программе "ТВ-форум" в эфире национального телевидения LRT.

В стране ЕС предложили ввести мораторий на русскую культуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, - утверждал он. - Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми".

Участники дискуссии обсуждали представленный в декабрьском интервью министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко британской газете The Guardian призыв к бойкоту русской культуры, что, по его мнению, должно стать еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям.

Путин дал Шойгу связанное со спецоперацией поручение

По словам литовского министра, Ткаченко не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.

В мире,Общество,Александр Ткаченко,Владимир Путин,
81
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители