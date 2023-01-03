В стране ЕС предложили ввести мораторий на русскую культуру

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным в связи с действиями России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. Об этом он заявил во вторник в дискуссионной программе "ТВ-форум" в эфире национального телевидения LRT.

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"Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, - утверждал он. - Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми".

Участники дискуссии обсуждали представленный в декабрьском интервью министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко британской газете The Guardian призыв к бойкоту русской культуры, что, по его мнению, должно стать еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям.